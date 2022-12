Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatie, entru prima data structura noului an scolar include cinci module de invatare si cinci vacante, relateaza Agerpres.Urmatoarea vacanta, la decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, este programata in perioada 6 - 26 februarie…

- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, și Mario Fresh formeaza de mai mulți ani un cuplu. Cei doi au intampinat și probleme pe parcursul relației, insa au reușit sa treaca peste ele, chiar daca au fost nevoiți ca pentru asta, sa stea desparțiți. Acum, Alexia a marturisit ca nu va petrece Craciunul in Romania.…

- Alergatorii sunt chemați din nou sa doneze sange. 321sport, „probabil cea mai frumoasa și responsabila comunitate sportiva din Romania”, cum se autointituleaza, organizeaza, in perioada 5-19 decembrie, cea de-a treia ediție a campaniei naționale #MyBloodIsGold. „Donarea de sange face uneori diferența…

- Grupul DIGI a virat, in luna octombrie, catre bugetul de stat, 80 milioane de lei, suma ce reprezinta taxele și impozitele operațiunilor companiei de telecomunicații RCS & RDS și ale tuturor entitaților din Grup, active pe piața locala. In total, valoarea contribuțiilor fiscale ale filialelor din Romania…

- „Canicula de toamna” va mai domni in Romania in urmatoarea perioada: Care sunt cauzele și efectele temperaturilor neobișnuit de ridicate „Canicula de toamna” va mai domni in Romania in urmatoarea perioada: Care sunt cauzele și efectele temperaturilor neobișnuit de ridicate „Canicula de toamna” va stapani…

- A fost anuntata „vara indiana” in Romania in urmatoarea perioada. Nu este pentru prima data cand acest fenomen meteo pune stapanire pe Romania. Cum explica meteorologii fenomenul ciudat, dar și ce presupune acesta, vedeți in articolul de mai jos. Experții in meteorologie au facut anunțul. Romania a…

- Planul național strategic in domeniul agricol, trimis catre CE Ministrul Agriculturii, Petre Daea. România a trimis Comisiei Europene varianta finala a Planului național strategic în domeniul agricol pentru perioada 2023-2027, a anunțat ministrul agriculturii, Petre Daea. Documentul…

- Cosmin Nedelcu, cunoscut dupa numele de scena Micutzu, a dezvaluitla podcastul lui Mihai Morar intamplari din viața sa șivisul sau de a plecat in SUA: „Sa vad daca aici a fost intamplare, daca am noroc sau chiar am ceva.” Cosmin Nedelcu, Micutzu, este unul dintre cei mai recunoscuți comedianți din Romania…