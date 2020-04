Stiri pe aceeasi tema

- Apple si Google, divizie a grupului Alphabet, au anuntat vineri ca vor colabora pentru crearea unei tehnologii de urmarire a contactelor, care are rolul de a incetini raspandirea coronavirusului prin permisiunea oferita utilizatorilor de dispozitive de a opta pentru un sistem care catalogheaza alte…

- Apple va plati pana la 500 de milioane de dolari pentru soluționarea procesului iPhone-urilor lente, din Statele Unite, compania fiind acuzata ca a incetinit in mod voit unele modele te telefoane, pentru a determina proprietarii sa cumperre noi telefoane sau baterii, relateaza Reuters.Citește…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics este intr-o pozitie in care ar putea beneficia de pe urma problemelor de productie din China ale rivalului american Apple, profitand de faptul ca a investit in productia de smartphone-uri in Vietnam, transmite Reuters. In prezent, jumatate dintre smartphone-urile…

- Mai multe companii chineze, inclusiv o subsidiara a grupului taiwanez Foxconn, printre clientii caruia se numara si Apple, si-au modificat liniile de productie pentru a fabrica masti medicale si combinezoane, pe masura ce epidemia de coronavirus se raspandeste in China, transmite Reuters.

- Mai multe companii chineze, inclusiv o subsidiara a grupului taiwanez Foxconn, printre clientii caruia se numara si Apple, si-au modificat liniile de productie pentru a fabrica masti medicale si combinezoane, pe masura ce epidemia de coronavirus se raspandeste in China, transmite Reuters.

- Lovitura pentru Apple. Foxconn nu iși poate relua complet producția, din cauza epidemiei cu coronavirus Grupul taiwanez Foxconn vrea sa restabileasca gradual operatiunile fabricilor din China saptamana viitoare, dupa declansarea epidemiei cu noul coronavirus, apoi va mai dura probabil o saptamana sau…

- Apple, lovita din plin de epidemia cu coronavirus din China. Producția de iPhone in pericol, din cauza inchiderii fabricilor Foxconn Productia si livrarile de smartphone-uri catre companiile care sunt clientii grupului taiwanez Foxconn, printre care se numara si Apple, ar putea avea de suferit daca…

- Foxconn va suporta un impact major asupra productiei, iar livrarile catre clienti, inclusiv catre Apple, vor fi perturbate, daca autoritatile din China vor prelungi masura de oprire a activitatilor fabricilor din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, pentru a doua saptamana, a declarat o persoana…