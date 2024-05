Stiri pe aceeasi tema

- Apple a reluat discuțiile cu OpenAI cu privire la utilizarea tehnologiei de inteligența artificiala generativa a startup-ului pentru a alimenta unele funcții noi care vor fi introduse pe iPhone.

- Apple va organiza un eveniment pe 7 mai, a anunțat marți compania, in contextul in care exista informații potrivit carora luna viitoare va lansa mult așteptatele versiuni imbunatațite ale iPad Pro și iPad Air, scrie Reuters. Compania cu sediul in Cupertino, California, nu a dezvaluit mai multe detalii…

- Urmare a acestei evolutii, piata smartphone-urilor a crescut cu 7,8% in primul trimestru fata de aceeasi perioada a anului trecut. Dupa ce Apple a dominat anul trecut, primul trimestru al acestui an a adus o scadere importanta pentru producatorul american, concomitent cu o redresare pentru Samsung.…

- Departamentul de Justitie al SUA (DoJ) a anuntat joi ca a intentat Apple un proces antitrust, acuzand gigantul tehnologic de monopol ilegal pe piata telefoanelor mobile inteligente, care indeparteaza concurentii si sufoca inovatia, transmit Reuters si AP, potrivit Agerpres. Conform acuzatiilor, Apple…

- Departamentul de justiție de la Washington și 15 state americane au dat in judecata joi Apple, acuzand compania ca a folosit cererea puternica pentru iPhone-urile și celelalte produse ale sale pentru a crește prețurile serviciilor pe care le ofera și elimina de pe piața concurenții mai mici, anunța…

- Dezvoltatorii de software care folosesc App Store-ul Apple vor putea distribui aplicatii utilizatorilor din UE direct de pe site-urile lor, in aceasta primavara, a anuntat marti compania, o concesie majora care face parte din modificarile impuse de noile reguli UE care forteaza Apple sa isi deschida…

- Vanzarile de telefoane iPhone in China au scazut cu 24% in ritm anual in primele sase saptamani din 2024, potrivit firmei de cercetare de piata Counterpoint, in conditiile in care grupul american s-a confruntat cu o competitie intensa din partea rivalilor chinezi precum Huawei, transmite Reuters, informeaza…

- Apple a fost amendata cu 1,8 miliarde de euro pentru abuzuri in materie de streaming muzical. In ochii Comisiei Europene, Apple ar fi abuzat de poziția sa dominanta pe piața de distribuție a aplicațiilor de streaming muzical pentru utilizatorii de iPhone și iPad. Comisia Europeana a impus luni o sancțiune…