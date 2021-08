Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul grup ABBA ar urma sa lanseze saptamana viitoare un nou material muzical, pentru prima data dupa aproape patru decenii, si a dezvaluit totodata noi informatii despre viitorul sau proiect "ABBA Voyage", relateaza joi site-ul contacmusic.com. Celebra formatie suedeza, cunoscuta pentru…

- Celebra cantareața americana Britney Spears a anunțat ca nu va mai concerta cat timp se va afla sub tutela tatalui sau, scrie AFP. ''Nu voi mai concerta pe scena in viitorul apropiat, atat timp cat...

- In perioada 22-24 iunie pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” vor avea loc spectacole de dans contemporan realizate de Asociația IndieBox și Asociația Petec București impreuna cu instituția teatrala suceveana. „Bodies on the Move” este un proiect dedicat dansului contemporan creat de Asociația…

- Legendarul cantaret galez Tom Jones, care a implinit luni varsta de 81 de ani, a declarat ca este ''in forma'' si nu are de gand sa se retraga din activitatea concertistica. ''Am oase bune si sunt destul de in forma si, atat timp cat am doua picioare zdravene, voi continua sa concertez'',…

- Dupa turneul cultural parcurs la Braila in perioada 31 mai - 2 iunie 2021, membrii Ligii Scriitorilor Romani - Filiala Iasi-Nord Est, impreuna cu partenerii de la Uniunea Creatorilor Profesionisti - Sucursala Iasi si Cenaclul de Literatura si Pictura "Octav Bancila" al Cercului Militar Iasi au revenit…

- Spectacole ale Teatrului National "Radu Stanca" din Sibiu vor putea fi vazute in cinematografele din mall-urile din Romania, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, directorul teatrului sibian, actorul Constantin Chiriac. "Vom putea in timpul festivalului (Festivalul International de Teatru de la…