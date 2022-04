Stiri pe aceeasi tema

- Revolut Bank UAB va funcționa incepand cu data de 1 iulie in Romania. Cei care au deja cont de Revolut Payments UAB va fi transferat la Revolut Bank UAB și va deveni un cont curent. Ce spun oficialii companiei? „In Spațiul Economic European (SEE/EEA), compania Revolut inglobeaza doua entitați: Revolut…

- Un numar de 708 locuri de munca sunt vacante in Europa pentru ieșenii care isi doresc sa lucreze in strainatate. Germania cauta 225 de persoane care sa lucreze ca taietori de carne și lucratori in producție. In Danemarca se cauta 100 de lucratori in agricultura in mod special culegatori de mazare, iar…

- Organizatorii celei mai frumoase experiențe de festival din Europa, UNTOLD, anunța noi artiști care vor ajunge in Cluj-Napoca, in perioada 4-7 august 2022. Ce artiști urca pe scena de la UNTOLD 2022Și anul acesta pe scena principala a festivalului vor urca cele mai mari nume din industria muzicala.…

- In Franța a fost deschis primul azil din Europa pentru elefanți. In azilul cu o suprafața de 28 de hectare iși vor gasi adapost elefanții care anterior evoluau in circuri. Primul oaspete al casei a fost elefantul Gandhi, in virsta de 52 de ani, de la Circul din Anvers (Belgia). Azilul de elefanți a…

- Daca vrei sa faci sos remoulade, atunci trebuie sa știi ca acest sos are la baza fie ulei, fie maioneza, iar majoritatea sosurilor remoulade au, de asemenea, muștar, usturoi, paprika și condimente. Este servit cel mai des cu creveți și sandvișuri și chiar cu pui. Este, de asemenea, minunat ca inlocuitor…

- Dupa ce armata rușilor au sub control cea mai mare centrala nucleara din Europa, Zaporojie, și in Franța a revenit in actualitate subiectul pastila de iod, motiv pntru care francezilor li s-au actualizat informațiile despre acest subiect. Iodul stabil nu protejeaza de ate elemente radioactive In cazul…