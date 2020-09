AAF: Promovarea BVB la piață emergentă este o recunoaștere a eforturilor Administratorilor de Fonduri Industria fondurilor de investiții are un rol vital in dezvoltarea economica a Romaniei și este parte a unui ecosistem care ajuta investitorii sa-și plaseze bine capitalurile și sa ajute economia sa prospere. Promovarea recenta a Bursei de Valori la statutul de piața emergenta inseamna o recunoaștere a eforturilor și rezultatelor din ultimii 25 de ani și pune Romania pe radarul marilor investitori, chiar daca mai este de lucru. Acestea sunt cateva dintre principalele concluzii ale celei de-a doua ediții a Summitului Administratorilor de Fonduri din Romania, organizat la București, de Asociația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

