A venit primul atacant Cantonamentul din Antalya continua in ritmul normal, cu cate doua antrenamente zilnice, in care petroliștii ating atat partea de acumulari fizice, dar lucreaza, de fiecare data, și cu mingea. Printre jucatorii prezenți la antrenamente se afla și atacantul francez Aeron Zinga. Acesta a ajuns in Lara și va fi urmarit la lucru, in perioada urmatoare, de catre Florin Pirvu și stafful sau, atat la ședințele de pregatire ramase de efectuat in acest stagiu, cat și la jocurile amicale cu Debrecen și Chernomorets Odessa. In varsta de 23 de ani, Zinga (1,92 m) a facut parte, in prima parte a sezonului,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

