Stiri pe aceeasi tema

- Boris Romanchenko, un supraviețuitor al Holocaustului, a murit, dupa ce blocul in care locuia a fost bombardat de forețele lui Vladimir Putin, in Harkov. Barbatul de 96 de ani scapase cu viața din lagarele de concentrare din Bargen Belse, Mittelbau-Dora și Buchenwald.

- Un ucrainean a murit dupa ce a traversat, impreuna cu alte doua persoane, raul Tisa pentru a ajunge pe teritoriul romanesc, a anunțat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. „Azi, 9 martie 2022, in jurul orei 13.43,…

- Razboiul din Ucraina continua. Puternice explozii s-au auzit in cursul nopții in regiunea Harkov, iar alarmele antiaeriene au rasunat in mai multe orașe. Tot in cursul nopții, aproximativ 5.000 de oameni evacuați din Sumi au ajuns la Poltava, oraș care pana acum nu a fost atacat de forțele rusești.…

- A cincea zi de razboi a inceput cu noi bombardamente in Kiev și Harkov, insa capitala și orașul strategic al Ucrainei rezista sub asediul rusesc. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca luni dimineața vor avea negocieri intre o delegație a țarii sale și o delegație rusa, in Belarus,…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…

- Peste 5,63 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA ( 878..467). Brazilia este pe locul doi, cu 625.085 de decese, urmata de India (492.327) si Rusia…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite, duminica, intr-un incendiu izbucnit la un spital din Budapesta, a anuntat politia din Ungaria, potrivit Reuters. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei, Angelika Molnar, inca nu se stie cauza incendiului. Mate Kisdi, purtator de cuvant al serviciilor…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, luni dimineața, in județul Bacau, dupa ce o mașina a intrat intr-un cap de pod. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 2G Bacau-Moinești, in localitatea Ardeoani, județul Bacau. Șoferul a pierdut controlul asupra…