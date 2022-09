A pus orez in sticlele murdare și l-a lasat acolo timp de șapte minute. Este ireal ce s-a intamplat dupa! Vei observa cum toata munca ta in gospodarie ți se va ușura. Iata de ce! De ce sa pui orez in sticlele murdare De altfel, este un obicei destul de practicat acela de a reutiliza […] The post A pus orez in sticlele murdare și l-a lasat 7 minute. Ce s-a intamplat imediat dupa este ireal appeared first on IMPACT .