A plecat Pancu, au plecat ghinioanele

- Jucatorii de la Poli Iași au incasat toate salariile restante. La meciul cu FCSB, vor fi conduși de pe banca de Adrian Kerezsy, un antrenor din cadrul academiei clubului. FCSB - Poli Iași se joaca sambata, de la ora 20:15, liveTEXT pe GSP.ro. Plecat de la Politehnica Iași la presiunile primarului Mihai…

- Daniel Gabriel Pancu nu mai este, incepand de ieri, antrenorul echipei Politehnica Iasi. Cel mai bun produs fotbalistic din istoria orasului si-a reziliat pe cale amiabili contractul cu Poli, care expira in vara. Mutarea s-a facut la presiunea primarului Iasului, Mihai Chirica. Desi a spus in repetate…

- Mihai Chirica, 49 de ani, primarul Iașiului, a facut praf echipa de fotbal antrenata de Daniel Pancu și finanțata in mare masura de la bugetul local. Intr-o conferința de 4 minute, Chirica i-a criticat dur pe jucatorii lui Poli, carora le reproșeaza ca nu presteaza suficient pentru salariile pe care…

- Aflata la retrogadare, Poli Iași continua schimbarile la nivelul lotului. Nicandro Breeveld nu va mai fi jucatorul moldovenilor din returul Ligii 1, fiind al patrulea fotbalist care parasește formația din Copou in aceasta iarna. Politehnica Iași a reziliat, pe cale amiabila, contractul cu Nicandro Breeveld,…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica (49 de ani), a confirmat pentru GSP.ro ca Primaria și Consiliul Local au pus la dispoziția conducerii clubului Poli Iași prima tranșa din banii promiși, cifrata la 1,12 milioane de lei. Restul, in zilele care urmeaza. Jucatorii și antrenorii lui Poli Iași pot rasufla…

- „Scrisoare deschisa, in atentia tuturor investitorilor interesati in a prelua clubul de fotbal Politehnica Iasi Va scriu aceasta scrisoare cu scopul de a va face cunoscuta oportunitatea unei investitii de perspectiva, cu certe beneficii atat pentru companiile interesate, dar si pentru comunitatea ieseana.…

- Politehnica Iasi debuteaza maine in editia 2020-2021 a Cupei Romaniei la fotbal. Primul pas al formatiei pregatite de Daniel Pancu in competitia interna numarul doi poate fi si ultimul… Macinata de griji, financiare si sportive, clasarea in campionat nefiind deloc linistitoare, Poli nu are cum sa puna…

