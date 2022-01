CFR Calatori informeaza ca in cursul dimineții de vineri a aparut o defecțiune la sistemul electronic de rezervari. „Specialiștii de la SC Informatica Feroviara SA depun toate eforturile pentru a remedia cat mai rapid problema aparuta”, a anunțat CFR. Pana la remediere, activitatea de vanzare a biletelor va fi realizata la ghișeele CFR Calatori din […] The post A picat sistemul electronic de rezervari. Biletele de tren pot fi cumparate vineri dimineața doar de la ghișee appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .