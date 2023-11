A nins la munte! Primele imagini din Poiana Brașov Au aparut primii fulgi de nea pe Varful Postavaru din Poiana Brașov. Primele imaginii cu peisajul de iarna au facut inconjurul internetului. Ușor-ușor, iarna incepe sa-și faca simțita prezența, in special la munte, acolo unde a nins. Temperaturile scazute din ultima perioada au favorizat apariția primilor fulgi de zapada. Nu a durat mult, iar in mediul online au aparut mai multe imagini. Postarea a fost urmata de un val de reacții și de aprecieri. In aceasta dimineața, termometrele au indicat -2 grade Celsius in Varful Postavaru, din Poiana Brașov. Daca temperaturile se vor menține in continuare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

