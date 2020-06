Stiri pe aceeasi tema

- Emil Gabor a facut un infarct in casa in care locuia alaturi de altcineva. Tatal Monicai Gabor a murit in urma cu doua zile, iar astazi a avut loc inmormantarea. Persoanele care l-au condus pe ultimul drum au fost fiica de la Bacau și sora lui. loading...

- Un cuplu din Bacau a inchiriat o casa in comuna Moldova Sulita, din judetul Suceava, ca sa petreaca o vacanta. De teama noului coronavirus, cei doi iubiti au curatat spatiile cu mai multe substante de dezinfectare. Ulterior, au ajuns la spital pentru ca s-au intoxicat. El a murit, iar ea este in stare…

- Conform autoritaților, pana astazi, 1.451 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 16.06.2020 (10:00) – 17.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 14 decese (7 barbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Bacau, Bistrița-Nasaud,…

- Alte patru decese din cauza coronavirusului au fost raportate duminica in Romania, bilanțul ajungand la 1.326. Este vorba de persoane intre 57 și 83 de ani, toate avand și alte boli asociate.​Deces 1323Barbat, 74 ani, județ Bistrița-Nasaud.Data confirmare: 04.06.2020.Data deces: 06.06.2020.Comorbiditați:…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza, vineri, ca alte 3 persoane și-au pierdut viața din cauza coronavirusului in ultimele 24 de ore. Bilanțul crește astfel la 1308 decese. Deces 1306. Barbat, 67 ani, județ Bacau. Data confirmare: 06.05.2020. Data deces: 05.06.2020. Comorbiditați: boala cardiaca.…

- Femeia in varsta de 34 de ani ar fi alunecat de pe o stanca și a cazut in mare de la o inalțime de aproape 10 metri, in timp ce se afla in vacanța, transmite Daily Mail. Anamaria Prodan a ignorat avertizarile autoritatilor si a plecat in Dubai: "Nu trebuie sa intram in panica si sa distrugem…

- Un numar de 265 de persoane au murit din cauza coronavirusului in Romania, potrivit noii raportari a Grupului de Comunicare Strategica. Au fost confirmate pana la aceasta ora, opt noi decese. Un barbat de 75 de ani, din județul Bacau, a carui boala a debutat in 31 martie, a fost internat la Spitalul…