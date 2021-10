Durere nesfarsita in familia legendarului cantaret Petrica Mosie care s-a stins in urma cu mai bine de o saptamana pe un pat de spital, infectat cu coronavirus si nevaccinat. Marti s-a stins si una dintre fiicele indragitului pastrator de folclor autentic banatean, Lia Moise, in varsta de 51 de ani. La randu-i interpreta de romante, fata marelui artist era si ea internata de mai multe zile la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, tot nevaccinata. Din pacate, in ciuda eforturilor medicilor, nici Lia Moise nu a rezistat. Aceasta locuia impreuna cu tatal ei si amandoi au fost infectati…