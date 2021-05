A murit marele actor Ion Dichiseanu

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Dichiseanu a murit joi. Actorul, de 87 de ani, era internat de mai bine de 3 luni in spital in urma unor probleme de sanatate. Actorul era internat de mai bine de trei luni la Spitalul Floreasca din Capitala. Ion Dichiseanu a fost infectat cu o bacterie periculoasa. Ioana Dichiseanu, fiica marelui…

- Echipele Politiei Romane si specialistii pirotehnisti din cadrul Serviciului Roman de Informatii fac verificari, marti, la Scoala Americana din Capitala, unde s-a primit o amenintare cu bomba. „In urma unui email prin care s-a primit o amenintare cu bomba, Scoala Americana a alertat autoritatile. Echipele…