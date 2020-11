Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a incetat din viata miercuri, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac, in locuinta sa, a anuntat agentul si prietenul sau, Matias Morla, potrivit EFE, relateaza Agepres. “A murit Diego”, a declarat, pentru EFE, Sebastian Sanchi, purtatorul de cuvant al celui care a fost marele […] The post A murit legendarul Diego Maradona appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .