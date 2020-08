Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Mihnea-Petru Parvu (51 de ani) a murit, sambata noaptea, dupa o lupta cu o boala crunta, pe care a dus-o discret si demn. Reporter la Evenimentul Zilei, Mihnea-Petru Parvu a lucrat peste 25 de ani in presa centrala, timp in care a scris reportaje, a realizat interviuri si a facut investigatii.…

- Jurnalistul Mihnea Petru-Parvu a murit la varsta de 51 de ani. Anunțul trist a fost facut de realizatorul Antena3 Radu Tudor, duminica, pe Facebook. „S-a intamplat mult prea repede. Am vorbit cu el de 4 ori in ultimele 48 de ore. Facuse o criza hepatica pe fondul citostaticelor si era la…

- O femeie de 38 de ani, insarcinata in 28 de saptamani, a murit din cauza complicațiilor suferite de la infecția cu SAR-CoV-2. In momentul in care s-a internat la Spitalul Judetean Arad, gravida era asimptomatica, iar apoi starea s-a agravat și a fost transferata la Timișoara. Pe drum, insa, a murit.…

- Primarul comunei Baluseni, Neculai Stratulat, care a fost diagnosticat cu COVID-19, a murit, miercuri, in Institutul de Pneumoftiziologie din Bucuresti. Informația a fost confirmata de directorul Directiei de Sanatate Publica Botosani, Monica Adascalitei. Primarul localitatii Baluseni a fost transferat…

- Adevarul dramatic al genocidului facut in Romania incepe sa iasa la iveala. Președintele Colegiului Medicilor din Romania, dr.Gheorghe Borcean, arata ca, din 15 martie pana in prezent, romanii au murit de peritonita și ocluzii pentru ca au ajuns prea tarziu la spital. Numarul bolnavilor morți in aceasta…

- Fetița in varsta de șase ani a lui George Floyd a facut o declarație emoționanta despre tatal ei, la cateva zile dupa ce acesta a murit, in urma unei arestari brutale, iar in Statele Unite ale Americii au izbucnit manifestații masive, cu unele incidente violente.

- Autoritațile au anunțat, marți dimineața, doua decese din cauza coronavirusului. Este vorba despre doua persoane din județul Ilfov, care duc bilanțul deceselor din cauza virusului nou la 1.207 in Romania. Deces 1206 Femeie, 82 ani, județ Ilfov. Data confirmare: 24.05.2020. Data deces: 25.05.2020. Comorbiditați:…