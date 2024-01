A murit Iosif Lereter, legendarul fotbalist de la UTA Arad Iosif Lereter a murit la varsta de 90 de ani. Vestea trista a fost data chiar de clubul de fotbal UTA Arad, unde a fost capitan. „Ne luam ramas-bun de la unul din marii Capitani ai UTA-ei, unul dintre marii eroi dintr-o Generație de Aur a Batranei Doamne: azi-noapte s-a stins Iosif Lereter, lider al vestiarului ros-alb in anii ultimelor doua titluri. „Loli”, cum i-au spus colegii de echipa, s-a nascut pe 23 iulie 1933, la Oțelu Rosu. Acolo a ṣi inceput fotbalul, apoi s-a afirmat la Politehnica Timisoara, alaturi de care a castigat un prim trofeu, Cupa Romaniei. A venit la UTA pe cand avea 36 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Ne luam ramas-bun de la unul din marii capitani ai Utei, unul din marii eroi dintr-o Generatie de Aur a Batranei Doamne: azi-noapte s-a stins Iosif Lereter, lider al vestiarului ros-alb in anii ultimelor doua titluri'', se arata in comunicat."Loli", cum i-au spus colegii de echipa, s-a nascut pe 23…

- Bucuria inaugurarii noului gazon este umbrita pentru suporterii „Batranei Doamne” de o veste trista. Unul dintre jucatorii de legenda ai clubului UTA, Iosif Lereter, a plecat dintre noi. Trista veste a fost anunțata de UTA Arad pe Facebook. „Mergi cu bine, Iosif Lereter! Batrana Doamna iți mulțumeste…

- Presedintele FTC, Lina Khan, a anuntat ancheta in timpul summitului tehnologic al agentiei privind inteligenta artificiala, descriind-o drept ”o ancheta de piata privind investitiile si parteneriatele care se formeaza intre dezvoltatorii de inteligenta artificiala si furnizorii importanti de servicii…

- O femeie din China a decis sa-și lase averea de 2,8 milioane de dolari cainilor și pisicilor de care are grija. Nu vrea sa le-o dea copiilor sai, deoarece aceștia nu au vizitat-o niciodata cand era bolnava. Potrivit The Independent, femeia este din Shanghai și are numele de familie Liu. Ea și-a schimbat…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei, antrenata de selectionerul spaniol Xavier Pasqual, evolueaza in grupa B a Campionatului European, care este gazduit de Germania, in intervalul 10-28 ianuarie. Adversarele tricolorilor de la „SAP Arena" din Mannheim, sunt: Spania, Austria si Croatia. Primele…

- Romania e pe locul 2 in topul celor mai fericite țari din Uniunea Europeana , in fața Italiei, Spaniei și Germaniei. Potrivit noilor cifre ale Agenției de statistica a UE, Austria este cea mai fericita țara din cele 27 de state membre ale Uniunii, transmite The Independent, potrivit G4media . Austria…

- Marele campion olimpic Dimitrie Popescu s-a stins din viața la varsta de doar 62 de ani. Vestea trista a fost data de Federația Romana de Canotaj. „Cel mai valoros trofeu din cariera a fost titlul olimpic cucerit in 1992, la Barcelona, in proba de patru rame cu carmaci (4+). La aceeași ediție a JO,…

- Federatia Romana de Canotaj a anunțat sambata, 11 noiembrie, decesul marelui campion olimpic Dimitrie Popescu, la varsta de 62 de ani, scrie news.ro.Decesul a survenit in cursul dupa-amiezii, in locuinta personala a acestuia din Busteni.In ultimele patru zile, Dimitrie Popescu fusese prezent la Campionatul…