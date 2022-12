Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Volei anunța cu profund regret decesul lui Florin Grapa, unul dintre antrenorii marcanți in ultimele decenii in voleiul feminin romanesc.Nascut la 20 noiembrie 1954, Florin Grapa s-a stins din viața in aceasta dimineața, dupa o lupta dura cu o boala nemiloasa. Profesor Universitar…

- Unul dintre cei mai reprezentativi pilieri ai Stejarilor, Constantin Dinu “Capone”, a decedat miercuri seara, dupa o lunga lupta cu o boala necrutatoare, a anuntat Federatia Romana de Rugby, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cunoscutul om de afaceri, Dumitru Velcu a murit intr-un teribil accident de mașina. Acesta a lasat in urma o nevasta indurerata, dar și pe cele doua fete ale sale. Vestea morții sale i-a șocat pe apropiații, care au transmis mesaje de condoleanțe familiei: „Un om cu un suflet deosebit, niciodata nu…

- Un copil de 12 ani care juca pentru Loki SC U12, echipa din Harghita, a murit, dupa ce i s-a facut rau la finalul unui antrenament. Aron Timar ar fi urmat sa joace impreuna cu echipa lui la Cupa Satelor. „Federația Romana de Fotbal a aflat cu tristețe de tragicul incident petrecut astazi, 3 noiembrie…

- Fostul judoka Vasile Cojoc a incetat din viata, la doar 35 de ani, a anuntat, luni, Federatia Romana de Judo. Acesta era multiplu campion national si medaliat la turnee internationale, „O veste trista vine in aceasta zi de luni. Fostul judoka sibian, Vasile Cojoc, a incetat din viata fulgerator, la…

- Fostul mare atlet și antrenor Ion Rațoi a murit, a anunțat Federația Romana de Atletism. ‘Drum lin spre stele, Ion Rațoi! Federația Romana de Atletism anunța cu durere trecerea in neființa a celui care a fost profesorul Ion Rațoi. Fost atlet specializat in probele de 400 m garduri și 400 m plat, Ion…