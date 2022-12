Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Cornel Ciupercescu a murit, duminica, la varsta de77 de ani. Trecerea in neființa a artistului a fost anunțata de Teatrul Evreiesc de Stat, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Lumea muzicii este mai saraca, dupa ce Dan McCafferty, solistul trupei scoțiane de rock Nazareth, a murit marți, potrivit anunțului facut de formație prin intermediul rețelelor de socializare. Motivul morții cantarețului Basistul și vocalistul grupului, Pete Agnew, a anunțat ca decesul a avut loc la…

- Rapperul Takeoff, un membru al trupei Migos, a murit recent. Tanarul in varsta de 28 de ani a fost impușcat mortal pe o pista de bowling din Houston. Acesta a fost declarat mort la fața locului. De asemenea, alte doua persoane din incinta au fost impușcate și transportate la spital. Știre in curs de…

- Durere de neinchiput pentru unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood. Fiul actorului Tim Roth a murit in urma cu puțin timp, rapus de o boala cumplita. Cormac avea doar 25 de ani cand s-a stins din viața. Anunțul dureros a fost facut facut chiar de familie. Cum și-a petrecut tanarul ultimele…

- Șoc in lumea sportului! Tenismena Simona Halep a fost testata pozitiv pentru o substanța interzisa. Romanca noastra tocmai a reacționat la aflarea veștii. Ce spune despre dopaj. Știre in curs de actualizare The post Simona Halep, acuzata de dopaj. Reactia sportivei noastre: „O lupta pentru adevar” appeared…

- Doliu in lumea muzicala romaneasca! Cunoscutul cantareț Nosfe s-a stins din viața la 37 de ani, sambata. Doliu in lumea muzicala romaneasca! Nosfe este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din Romania. „Nu-mi vine sa cred ca postez asta, fratele meu ????. Nu gasesc cuvinte sa spun nimic potrivit ????.…

- E doliu uriaș in lumea artistica din Romania! A murit Mariana Nicolesco, soprana cu cele mai multe premiere absolute, potrivit Academiei Romane. Artista era in varsta de 73 de ani și se afla internata intr-un spital din Capitala. A murit Mariana Nicolesco Mariana Nicolesco se afla internata intr-un…

- Doliu in lumea muzicii din Rusia. Cunoscutul interpret Boris Moiseev a murit la varsta de 68 de ani. Informatia a fost confirmata pentru Ria Novosti de directorul artistic al cantaretului, Serghei Goroh. Cauzele decesului nu se cunosc, deocamdata.