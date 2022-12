Stiri pe aceeasi tema

- Kirstie Alley, actrița din Cheers și Look Who’s Talking, a murit la varsta de 71 de ani. Copiii ei au anunțat ca actrița a murit „dupa o lupta cu cancerul, descoperit recent”, scrie The Guardian.

