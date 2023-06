A murit cântărețul ciobanilor din Mărginimea Sibiului A murit indragitul cantareț de muzica populara Ioan Dancaneț, cunoscut și drept cantarețul ciobanilor din Marginimea Sibiului, a caror viața a descris-o in versurile melodiilor sale. Ioan Dancaneț s-a nascut in localitatea Talmaciu. De-a lungul anilor, a urcat pe scena mai multor festivaluri locale, precum „Tradiții de toamna”, eveniment organizat in comuna Sadu. De altfel, de la primarul Comunei Sadu s-a aflat de moartea artistului, caruia primarul a ținut sa ii aduca un ultim omagiu. „Ioan Dancaneț, un fiu al satului, a cantat cantec doinit și prin versuri a descris mereu viața ciobanului de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piatra a lovit podeaua din lemn masiv, apoi a „ricoșat” pana la tavan, unde a creat o alta gaura inainte de a cadea inapoi la pamant, scrie The Guardian . Suzy Kop a spus ca obiectul a cazut prin acoperișul dormitorului tatalui ei in jurul orei 13.00. „Am atins obiectul, credeam ca era o piatra oarecare…

- Gheorghe Oprea, fost președinte al PSD Pitești, s-a stins din viața in aceasta dimineața. Trupul neinsuflețit este depus la Capela Bisericii „Izvorul Tamaduirii” din Expo Parc. Inmormantarea va avea loc duminica in Cimitirul Sfantul Gheorghe din Pitești, de la ora 14:00. Foștii sai colegi din PSD Argeș…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis sa se cunune religios intr-o manastire din Ucraina și a explicat, pe Facebook, de ce a luat aceasta hotarare. Fosta soție a lui Silviu Prigoana spune ca a fost un vis implinit pentru ea și este fericita cu alegerea pe care a avut-o. Cununia religioasa a…

- Fostul fotbalist Marian Aliuța (45 de ani) a aderat la alt cult religios. Acesta a devenit adept al Bisericii Profides. Fostul sportiv a recunoscut ca și-a inșelat soția, dar a decis sa se schimbe. „Vreau sa ma botez in apa Iordanului. Nu am fost ușa de biserica, am fost și eu prins, vazut prin ziare.…

- Inca un preot roman cu har, care a atins multe suflete, a plecat in lumea celor drepti. Iulian Prodromitul a trecut la Domnul, la varsta de 97 de ani. „Astazi 10 martie 2023, Parintele Iulian Prodromitul a trecut la Domnul. Dumnezeu sa-l odihneasca si sa-l primeasca in Imparatia Sa! Inmormantarea va…

- Parintele Iulian Prodromitul a decedat astazi, anunta antena3.ro. „Astazi 10 martie 2023, Parintele Iulian Prodromitul a trecut la Domnul. Dumnezeu sa-l odihneasca si sa-l primeasca in Imparatia Sa! Inmormantarea va avea loc maine dupa Sfanta Liturghie", se arata intr-o postare pe pe pagina de Facebook…

- Amendarea unui primar pentru ca a incalcat regulile de parcare este un fenomen. La fel cum este și faptul ca acesta l-a laudat pe lucratorul care l-a sancționat. Primarul sectorului 2 din București, Radu Mihaiu, spune ca a fost amendat pentru ca nu a respectat regulile de parcare și ca sancționarea…