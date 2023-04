A murit actorul Thury Ștefan, care a jucat în „Nea Mărin miliardar” A murit Thury Ștefan, cunoscut pentru rolul sau din „Nea Marin miliardar”. In varsta de 81 de ani, cunoscutul actor și balerin Thury Ștefan a incetat din viața pe 4 aprilie. estea cea trista a fost data pe rețelele de socializare de catre apropiații sai, astfel ca in aceste momente, lumea cinematografica din Romania trece prin momente cumplite. „R.I.P. Maestre Thury Ștefan!, a fost mesajul transmis pe social media. In ultimii ani, Thury Ștefan s-a retras din lumina reflectoarelor și a ales viața la Campulung, județul Argeș, unde a inceput sa practice metaloplastia. A facut tot felul de icoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Artistul Thuri (Thury) Ștefan, cunoscut balerin, actor și artist plastic, s-a stins azi din viața la Campulung, unde se stabilise de mai mulți ani. Avea 81 de ani, impliniți in august anul trecut. Mulți ani a fost unul dintre cei mai buni balerini romani și artist de revista, la Teatrul Constantin Tanase,…

- Lumea filmului din Romania e in doliu! Un artist indragit, cunoscut pentru rolul din „Nea Marin miliardar“, a murit la varsta de 81 de ani. Tristul anunț a fost facut pe rețelele de socializare de unul dintre prietenii apropiați ai actorului.

