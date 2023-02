A murit academicianul Ovidiu Bojor, cel mai cunoscut fitoterapeut român Ovidiu Bojor, una dintre cele mai importante personalitați romanești , a murit la varsta de 98 de ani. Vestea morții sale a fost data de Asociația Patronala „Planta Romanica”, al carui președinte onorific era. „Cu tristete anuntam decesul celui care a fost Acad. Dr. Farm. Ovidiu Bojor- Președintele onorific PLANTA ROMANICA, la varsta de 98 de ani. Ovidiu Bojor a fost cel mai mare fitoterapeut roman, doctor farmacist, membru de onoare al Academiei de Științe Medicale. Este deținator al titlului de Senior Honoris Causa, brevet acordat de catre Forumul Președinților Patronatelor din Romania și Diploma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Anunțul a fost facut de Anca Daniela Raiciu, președintele Asociației Patronale Planta Romanica, organizație de care Ovidiu Bojor era foarte apropiat. „Cu tristete anuntam decesul celui care a fost Acad. Dr. Farm. Ovidiu Bojor- Președintele onorific PLANTA ROMANICA, la varsta de 98 de ani. Ovidiu Bojor…

- Academicianul Ovidiu Bojor, cel mai mare fitoterapeut roman, a incetat din viața la varsta de 98 de ani. S-a nascut la Reghin, dar avea o legatura stransa cu Bistrița, loc de refugiu in razboi și locul nașterii tatalui sau. Ovidiu Bojor era supranumit „Imparatul plantelor”, iar printre cele mai importante…

