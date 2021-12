Președintele rus Vladimir Putin a descris caderea Uniunii Sovietice drept sfarșitul „Rusiei istorice” și a dezvaluit pentru prima data ca a devenit șofer de taxi in timpul crizei economice care a urmat prabușirii acesteia. Comentariile liderului de la Kremlin au fost facute intr-un film documentar numit „Rusia, istorie recenta”, difuzat pe 12 decembrie. „A fost o dezintegrare a Rusiei istorice sub numele de Uniunea Sovietica”, a spus Putin despre desparțirea din 1991. Putin, fost agent al serviciului de securitate sovietic KGB, a mai deplans in trecut prabușirea Uniunii Sovietice, pe care a numit-o…