Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unui antrenament, indonezianul Justin Vicky a incercat sa-și doboare un record și a pus mainile pe o haltera care cantarea puțin peste 200... The post A vrut sa ridice 200 de kilograme, dar a scapat haltera pe gat și a murit la 33 de ani appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Un culturist a murit dupa ce o greutate de 208 kilograme a cazut pe gatul lui in timp ce incerca sa o ridice. Influencerul de fitness Justyn Vickyt, de 33 de ani, care se lauda cu aproape 30.000 de urmaritori pe Instagram, a murit la scurt timp dupa accidentul groaznic din sala de sport din Sanur, Bali,…

- Accident de munca. Un muncitor de 25 de ani a ajuns la spital cu multiple traumatisme. O țeava de aproximativ 80 de kilograme a cazut peste el, pe un șantier de pe strada Tiberiu Popoviciu din Cluj-Napoca. Apelul la 112 a fost inregistrat miercuri dupa-masa. La fața locului, pompierii l-au gasit pe…

- Fetița de doi ani, care acum zece zile a cazut de la etajul opt al unui bloc din Chișinau, a murit pe patul de spital noaptea trecuta.Copilul a fost internat in stare grava in secția reanimare la Institutul Mamei și Copilului din Chișinau. Contactat de IPN, purtatorul de cuvant al instituției, Maxim…

- Echipa Bahrain Victorious a anuntat, vineri, ca sportivul Gino Mader, care a cazut intr-o rapa in timp ce concura in Turul Elvetiei, a murit. "Vineri, 16 iunie, dupa o cazatura foarte dura in timpul etapei a cincea a Turului Elvetiei, Gino a pierdut lupta de recuperare dupa ranile grave suuferite. Intreaga…

- Un barbat in varsta de 52 de ani, din municipiul Roman, județul Neamț, a fost grav ranit dupa ce a cazut de pe trotineta electrica, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- A murit copilașul de 1 an și 7 luni din satul Jena, județul Timiș, care s-a inecat intr-un puț de apa din curtea casei. O clipa de neatenție a parinților i-a fost fatala. Tragedie intr-o familie din judetul Timis. Un copil de un an si sapte luni a ajuns in stare critica la spital, dupa ce s-a inecat…

- Postul Antena 3 a intrat in posesia unor inregistrari audio, intre un angajat SMURD si o femeie, dupa ce autovehiculele celor doi s-au ciocnit in centrul Bucurestiului. Iata ce variante i-au propus paramedicii femeii ca sa fie vinovata de accident. Mai exact, in timp ce femeia sustinea ca SMURD-ul a…