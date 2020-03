Stiri pe aceeasi tema

- Postul Paștelui sau Postul Mare are loc inaintea Invierii și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. In acest an, incepe luni, 2 martie. Sarbatorile Pascale ortodoxe sunt in 19 aprilie. Cu o saptamana mai devreme, pe 12 aprilie, sunt Sarbatorile Pascale…

- Astazi a inceput cel mai lung si mai aspru post din an, Postul Pastelui.Credincioșii vor trebui sa respecte un regim alimentar strict, fara carne, lactate, oua si peste, si sa renunte la placerile trupesti.

- Postul Pastelui, perioada in care credinciosii sunt invatati sa se curete de pacate prin rugaciune, incepe luni, 2 martie. Acesta are loc inaintea Invierii Mantuitorului, iar credinciosii il mai numesc Postul Mare.

- Ziarul Unirea Cum ne pregatim de Postul Paștelui, cea mai lunga și grea perioada de austeritate pentru credincioși Crestinii ortodocsi intra luni, 2 martie, in Postul Mare sau Postul Pastilor pentru Pastele 2020. Urmeaza 40 de zile in care rugaciunile trebuie sustinute ... Cum ne pregatim de Postul…

- Ultima sambata inainte de Postul Paștelui se numește Sambata alba, din saptamana branzei, iar in aceasta zi creștinii iși amintesc de o serie de tradiții și obiceiuri. Sarbatoarea Sfintelor Paști este precedata de unul dintre cele patru posturi mari de peste an, randuite in Biserica Ortodoxa. Postul…

- Inaintea Postului Sfintelor Pasti, pana pe 1 martie, crestinii se afla in saptamana alba, “a branzei”, cand nu mai consuma carne. In aceasta perioada, nu se fac nunti. Sarbatoarea Sfintelor Paști este precedata de unul dintre cele patru posturi mari de peste an, randuite in Biserica Ortodoxa. Postul…

- Ziarul Unirea Saptamana Alba: 24 februarie – 1 martie. Simbolism, tradiții, obiceuri și superstiții Pentru crestinii ortodocsi, 24 februarie 2020 reprezinta intrarea in Saptamana Alba sau a branzei. Este saptamana care precede Postul Sfintelor Pasti, cunoscut si ca Postul Mare, fiind cel mai aspru si…

- Postul Pastelui 2020. Duminica, 23 februarie 2020, este lasatul secului de carne. Sintagma „lasatul secului", este ințeleasa ca fiind sinonima cu uscat, de post, fara grasime. In zonele rurale, inainte de intrarea in Postul Paștelui, se obișnuia sa se organizeze petreceri, localnicii mancand pe saturate…