- Crestinii ortodocsi se pregatesc sa intre in Postul Pastelui sau Postul Mare, perioada caracterizata prin reculegere si interdictii alimentare aspre, pregatiri indispensabile pentru a intampina cel mai mare praznic al crestinatatii, Invierea Domnului. Crestinii ortodocsi se pregatesc sa intre in Postul…

- Cel mai aspru și lung post pentru credincioșii ortodocși va incepe luni, 18 martie. Vor fi 48 de zile in care nu se consuma produse din carne, oua sau lactate. De asemenea, potrivit regulilor bisericești, in aceasta perioada se acorda atenție momentelor de rugaciune și curațenie sufleteasca. Postul…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a sancționat Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, și a decis reorganizarea Biroului de Presa al Patriarhiei Romane, in urma unor incalcari ale ordinii statutare și tulburarii pacii, conform unui comunicat oficial. The post BISERICA ORTODOXA ROMANA Sfantul…

- A inceput Postul Paștelui Catolic 2024. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri. Ce este Miercurea Cenușii Postul Paștelui Catolic 2024. Credincioșii romano-catolici au inceput Postul Paștelui. In acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși este de peste…

- Sfantul Apostol Timotei s a nascut din tata pagan elin si din mama de neam evreu. Originar din cetatea Listra, Sfantul Timotei a fost ucenic al Sfantului Apostol Pavel. In Listra erau cinstiti in mod deosebit zeii pagani Zeus si Hermes, in ale caror temple erau prezenti foarte multi preoti care aduceau…

- Agheasma Mare reprezinta o mare binecuvantare pentru Biserica, fiind sfintitoare, vindecatoare si eliberatoare, le a transmis, sambata, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane BOR , Preafericitul Parinte Daniel, credinciosilor ortodocsi prezenti in Dealul Mitropoliei. Agheasma Mare reprezinta o mare binecuvantare…

- In aceasta luna, in ziua a treizeci si una, pomenirea Cuvioasei maicii noastre Melania Romana.Cuvioasa maica noastra Melania a trait pe vremea imparatului Honoriu. Era de neam cinstit si stralucit, intaiul in senatul roman. Sfanta iubea din toata inima pe Domnul si dorea sa traiasca in feciorie. Dar…

- Sfantul Mucenic Bonifatie a trait pe vremea imparatului Diocletian. A fost robul unei femei bogate, Aglaia, fiica proconsulului Romei. Din Sinaxar aflam ca vietuia in pacate trupesti cu stapana sa si era betiv. Nu spre defaimare se spune aceasta, ci pentru a ne descoperi cum pacatosul devine mucenic…