Adam si Eva, icoana pe sticla de secol XIX, la Muzeul de Arta Populara Constanta (FOTO)

- In data de 23 martie 2024, ora 10.30, la Muzeul de Arta Populara Constanta se va organiza un atelier de pedagogie muzeala destinat adultilor. In data de 23 martie 2024, ora 10.30, la Muzeul de Arta Populara Constanta se va organiza un atelier de pedagogie muzeala destinat adultilor. Potrivit Muzeului…

- Postul Paștelui este cunoscut și sub denumirea de Postul Mare sau Paresimile si precede sarbatoarea Invierii Domnului. Avand in vedere ca data Sfintelor Paști nu are o data fixa de praznuire, inceputul Postului Sfintelor Paști difera de la un an la altul. Anul acesta, Invierea Domnului este praznuita…

- Apropiatul post al Pastelui sau Postul Mare, cum i se mai spune, este prilej de pregatire treptata a sufletului, dar mai ales a trupului prin interzicera carnii si mai apoi a branzei pentru a face fata rigorilor pe care le presupun cele 50 de zile infranare si pocainta. Apropiatul post al Pastelui sau…

- A inceput Postul Paștelui Catolic 2024. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri. Ce este Miercurea Cenușii Postul Paștelui Catolic 2024. Credincioșii romano-catolici au inceput Postul Paștelui. In acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși este de peste…

- Incepe POSTUL PAȘTELUI CATOLIC 2024: Ce este Miercurea Cenușii și ce restricții sunt in aceasta perioada Incepe POSTUL PAȘTELUI CATOLIC 2024: Ce este Miercurea Cenușii și ce restricții sunt in aceasta perioada Crestinii romano-catolici incep astazi Postul Pastelui sau Postul Mare. Prima zi de post la…

- Muzeul de Arta Populara Constanta angajeaza economist IA, cu norma intreaga, in cadrul Serviciului Administrativ, Achizitii, Aprovizionare si Transport. Conditiile specifice pentru participarea la concurs sunt:ndash; diploma de licenta absolvire studii superioare economicendash; vechime in specialitatea…

- Cand incepe Postul Paștelui 2024: Postul Mare al Paștelui ortodox și catolic este cel mai lung și mai aspru post de peste an Cand incepe Postul Paștelui 2024: Postul Mare al Paștelui ortodox și catolic este cel mai lung și mai aspru post de peste an Data la care celebram Paștele cunoaște variații anuale.…

- Cand incepe Postul Paștelui 2024 și care este semnificația acestuia? Este unul dintre cele doua mari posturi din an și cel mai aspru. Aflați in randurile urmatoare toate detaliile. Cand incepe Postul Paștelui 2024 Paștele Ortodox se calculeaza in funcție de fazele lunii și echinocțiul. Este o perioada…