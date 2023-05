A început operațiunea de spălare a vinovaților din spitalul Huși, însă cifrele sunt dezastruoase PRIGOANA… Marturia cutremuratoare a medicului din spitalul Huși, care a recunoscut in fața colegilor sai ca, din cauza lipsurilor tot mai frecvente din unitatea medicala, inclusiv in ceea ce privește banalele antibiotice, un batran de 66 de ani a decedat pe patul de spital in ultimele zile, a generat ieri o valva de nedescris in […] Articolul A inceput operațiunea de spalare a vinovaților din spitalul Huși, insa cifrele sunt dezastruoase apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TUPEU… Doi barbati si o femeie, beti si nervosi, au facut ieri un scandal de pomina la „Cabanuta”, un bar din municipiul Husi, situat in proximitatea semaforului! Angajatii localului au vrut sa ii dea afara pe clientii recalcitranti, dar pentru ca nu au putut cu vorba buna, au sunat la 112. Cand un…

- MOTIVATIE… O eleva de clasa a VIII-a din Husi a reusit sa demonstreze in aceste zile cat adevar contine vorba veche potrivit careia „cei din urma vor fi cei dintai”! Teodora Tudorica, de la Scoala „Mihail Sadoveanu” din Husi, a luat locul I la OIimpiada nationala de Geografie, de la Pitesti, dupa o…

- CURAȚENIE DE PAȘTE… Mașina unui fost polițist din municipiul Huși, in prezent pensionar, este celebra in oraș! Dar nu pentru frumusețea sau rapiditatea ei, ci pentru ca de ani de zile este de neclintita de pe domeniul public. Nu conteaza ca a mancat-o rugina, ca o fi prins radacini mai ceva ca buruienile…

- PROVOCARE… A devenit de-a dreptul infernal traficul greu care tranziteaza municipiul Huși, iar oamenii care au locuințele pe așa-numita „Varianta” spun ca zi și noapte au parte de „seismele” provocate de vehiculele de mare tonaj, care vin sau se duc spre Albița. Ba, primarul Ioan Ciupilan susține ca…

- Un grav incident a avut loc in urma cu cateva minute pe strada Calugareni, in apropiere de Primaria Vaslui. Un TIR care trebuia sa ajunga la Huși a doborat un castan batran, crengile acestuia oprindu-se in blocul din apropiere. Era cat pe ce ca acestea sa loveasca și o femeie care trecea in acel moment…

- DRAMATIC… O poveste tulburatoare iese la iveala dupa 34 de ani, in care o mama din comuna Stanilești, ajunsa acum la varsta de 74 ani, și-a framantat sufletul zi de zi, pentru copilul nascut in toamna anului 1989 la Spitalul din Huși, dar pe care cadrele medicale nu i l-au mai dat acasa. Constanța Bejan…

- PROVOCARE… Un stalp aparținand unei companii de telefonie a devenit subiect de mare mirare la Huși! Acesta sta de luni bune intr-o poziție nefireasca și trecatorii se uita uimiți, gandindu-se ca e mare noroc, totuși, pentru faptul ca nu a picat pana acum, Doamne ferește, in capul nimanui. Riscul insa…