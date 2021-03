A început „Odiseea Tânărului Artist”, concursul național pentru copiii talentați la artă Asociația Odiseea, organizație non-guvernamentala care deruleaza programe de educație non-formala a lansat cea de-a 2-a ediție a concursului național dedicat copiilor cu talent la arta – Odiseea Tanarului Artist. Micii artiști cu varste intre 10 și 18 ani au timp pana pe 18 aprilie sa inscrie in competiție o pictura, desen sau un colaj cu tema „Speranța”. Cele mai reușite opere vor fi premiate cu peste 2.000 de euro și expuse la cel mai mare eveniment dedicat artei din țara – Art Safari București, in primavara acestui an. „Dupa o prima ediție de succes in 2020, cu un numar record de inscrieri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

