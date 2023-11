A început Festivalul internaţional de film Kinodiseea Aproape 300 de copii au vazut, luni, primele proiectii organizate in cadrul Festivalului international de film pentru publicul tanar Kinodiseea, Tulcea gazduind anul acesta cel mai mare eveniment de acest tip de la nivel national. Coordonatorul atelierelor care se desfasoara in cadrul festivalului, Paul Ruben Grec, a declarat luni, in timpul unei conferinte de presa, ca pana anul acesta cel mai mare eveniment al festivalului Kinodiseea avea loc la Bucuresti, insa el a fost mutat la Tulcea datorita reactiei publicului. "Publicul de aici ne-a impresionat la fiecare editie si dorim sa ne… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

