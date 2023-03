Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat joi la depozitul de alimente Oltina ca cea de-a șasea tranșa de pachete alimentare finanțate din fonduri europene va fi distribuita incepand de joi, astfel incat beneficiarii sa primeasca produsele inainte de sarbatorile pascale,…

- Distribuirea tichetelor pentru plata facturilor la energie va incepe de miercuri, a anunțat premierul Ciuca, in ședința de Guvern. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a spus la randul lui ca, daca se va aproba OUG, platile online vor putea fi facute pentru a achita facturile…

