- Guvernul va aproba Legea privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, a anuntat prim-ministrul Ludovic Orban. "Sedinta de astazi are un singur punct pe ordinea de zi si anume Legea privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice…

- Ambasadele pot organiza evenimente cu public in aer liber, fara limitarea numarului de persoane participante, se arata in cea mai recenta hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), potrivit MEDIAFAX.Hotararea Comitetului Național pentru Situatii de Urgenta din 29 iunie…

- Ziarul Unirea Ce prevede NOUA STARE DE ALERTA: Numarul persoanelor care participa la nunți sau inmormantari, limitat din nou. Alte MASURI In ședința de luni, Guvernul a adoptat Hotararea de Guvern prin care este declarata starea de alerta in baza legii 55/2020, adoptata saptamana trecuta de Parlament.…

- „ Am luat decizia de a convoca Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (luni – n.r.) la 7,30 dimineata si de a convoca sedinta de Guvern la ora 8. Sedinta CNSU si sedinta de Guvern sunt necesare pentru a derula toate procedurile stabilite in Legea 55 pentru instituirea starii de alerta in baza…