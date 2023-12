Stiri pe aceeasi tema

- La data de 06.12.2023, in jurul orei 03:10, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Basarabia din Timișoara, a izbucnit un incendiu la un autovehicul parcat. In acest caz, polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere…

- Incident grav in cursul noptii trecute in Timisoara. Directorului general de la SC Piete SA Timisoara, Mirel Pop, i-a fost incendiata masina de serviciu in fata locuintei. In jurul orei 2.58 a fost semnalat prin apel la 112 faptul ca un autoturism arde pe strada Basarabia, din Timisoara. La fata locului…

- O femeie din Gaești, județul Dambovița, și-a prins soțul cu amanta in mașina. De parca asta nu era suficient, femeia a fost și amendata pentru circul care a urmat, dupa ce și-a prins soțul cu alta femeie.Soția inșelata s-a urcat pe capota mașinii și a incercat sa-i opreasca pe cei doi sa plece. A…