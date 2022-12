Stiri pe aceeasi tema

- Actrita si activista iraniana pentru drepturile femeilor Taraneh Alidoosti a fost arestata sambata dupa ce a sustinut miscarea de protest care a intrat in a patra luna, au anuntat autoritatea judiciara si presa. Ea a ajuns celebra dupa rolul din "The Salesman", castigator al premiului Oscar pentru cel…

- Muzeul de Stiinte ale Naturii din municipiul Dorohoi va fi reabilitat prin Programul National de Restaurare care va fi finantat din creditele de angajament ale Ministerului Culturii, a anuntat, vineri, ministrul Lucian Romascanu. Potrivit acestuia, actuala cladire a muzeului din Dorohoi, care este inclusa…

- Consiliul Politic National al Partidului Social Democrat se reuneste luni, de la ora 16.00, la sediul central al PSD din Soseaua Kiseleff, pe agenda conducerii social-democrate fiind nominalizarea unui nou ministru la Aparare, dupa demisia lui Vasil Dincu. Potrivit surselor din partid, PSD a abandonat…

- Eșecul de la Cliniceni, cu Unirea Constanța, i-a fost fatal lui Cristian Pustai, antrenorul Gloriei fiind demis, alaturi de intregul staff intr-o ședința a Consiliului Director care a avut loc marți seara. Reprezentanții acționarilor – Consiliul Județean, Primaria Buzau și Campus TV – au stabilit o…

- Oamenii de știința Alain Aspect, John Clauser și Anton Zeilinger au primit Premiul Nobel pentru Fizica in anul 2022 pentru experimente in domeniul mecanicii cuantice care au pus bazele unor noi aplicații in domeniul informaticii și al criptografiei, care se dezvolta rapid. Premiile au fost acordate…

- Niciun film rusesc nu va candida anul acesta la premiile Oscar, a anuntat luni seara Academia rusa de film, intr-un moment in care Statele Unite si Rusia trec printr-una dintre cele mai grave crize din istoria lor, odata cu conflictul din Ucraina, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Partea de sud a ghetarului Schneeferner din Alpii Bavarezi s-a topit intr-un ritm accelerat in aceasta vara deosebit de calda si si-a pierdut definitiv statutul de ghetar, a anuntat luni Academia bavareza de Stiinte, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- E doliu in lumea filmului mondial! Louise Fletcher a murit. Actrița, premiata cu Oscar in anul 1976 pentru interpretarea rolului asistentei in celebrul film „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, era in varsta de 88 de ani. Potrivit informațiilor comunicate de familie, artista s-a stins din viața in pace,…