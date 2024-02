Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea academica din Republica Moldova se confrunta cu o provocare dupa ce au aparut informații despre intenția Procuraturii Anticorupție de a se reloca in sediul Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), situat pe bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr. 1. In cadrul unei ședințe a Prezidiului AȘM și a…

- Palatul Culturii din Iasi, unul dintre cele mai importante si impunatoare obiective din capitala Moldovei, starneste in continuare interesul turistilor. Cladirea a fost votata ca fiind una dintre cele mai frumoase cladiri iluminate nocturn din lume.

- Igor Grosu, președinte al Parlamentului Republicii Moldova, a precizat ca el crede ca populația susține aderarea la Uniunea Europeana, iar referendumul propus de președinta Maia Sandu ar inlatura in cele din urma speculațiile privind poziționarile politice ale moldovenilor, potrivit publicației de peste…

- Presedintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat miercuri, pentru prima data, cererea presedintei Maia Sandu de a organiza un referendum privind aderarea tarii la Uniunea Europeana in toamna anului 2024 - posibil odata cu alegerile prezidentiale - spunand ca plebiscitul va pune punct unor speculatii…

- Senatoarea USR Anca Dragu, propusa guvernator al Bancii Naționale a Republicii Moldova. Președintele Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, a anunțat ca o va propune pe Anca Dragu pentru acest post, in ședința Parlamentului din 22 decembrie. Anunțul vine la doar o zi dupa ce Octavian Armașu a fost…

- Cladirea de pe bulevardul Ștefan cel Mare si Sfint nr. 1 din municipiul Chișinau, in care iși are astazi sediul Academia de Științe a Moldovei (AȘM), a fost inclusa de Guvern in Registrul monumentelor ocrotite de stat. Decizia a fost luata la ședința Guvernului de saptamina trecuta. Proiectul cladirii…

- Cladirea C3 din incinta Campusului Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a gazduit miercuri, 13 decembrie, vernisajul Expoziției de Arhitectura, eveniment in cadrul caruia pe holurile de la etajul 1 și 2 au fost expuse o parte din lucrarile…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține ca guvernarea de la București nu ii va oferi sprijin și nu il va susține pe primarul capitalei, Ion Ceban. „Vad ca a mai rarit-o cu vizitele pe acolo, dupa ce am explicat noi și primarilor, și omologilor noștri de la București ca e un pro-rus”, a declarat…