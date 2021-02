Ministerul Sanatatii anunta lansarea in consultare publica, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, a Ghidului solicitantului „Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale”, potrivit Agerpres. Proiectele care pot obtine acest tip de finantare europeana vizeaza investitii in cresterea securitatii la incendiu in spitalele COVID-19, precizeaza ministerul, intr-un comunicat. Conform sursei citate, in cadrul apelului se pot finanta doua tipuri de proiecte care urmaresc consolidarea infrastructurii medicale pentru a face fata provocarilor…