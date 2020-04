Stiri pe aceeasi tema

- Deces 157Femeie, 70 ani din jud. Iași.Persoana contact cu un caz confirmat, internata pe secția in gastroenterologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Iași; transferata dupa confirmare in Spitalul de Boli Infecțioase Iași.Data recoltare: 27.03.2020.Data deces: 06.04.2020.Data confirmare: 29.03.2020.Autoritațile…

- In cursul acestei seri a mai fost inregistrat inca un deces cauzat de infecția cu COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 115. Femeie, 53 ani, jud. Caraș Severin. Internata in SJ Reșița in data de 25.03.2020, rezultat pozitiv in 26.03.2020. Contact cu fiica intoarsa din Dubai. Fara…

- In noaptea trecuta, a mai fost raportat dupa ora 00.45, un deces al unei persoane confirmata cu noul coronavirus. Deces 24 Femeie, 80 ani, din judetul BACAU, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași in secția de ATI. A fost confirmata in data 25.03.2020, decedata in 26.03.2020. Comorbiditati:…

- A fost inregistrat al saselea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus COVID 19 , transmite luni seara, Grupul de Comunicare Strategica.Persoana este un barbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie a.c. in stare grava la Spitalul Judetean Arad, intubat in sectia…