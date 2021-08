Stiri pe aceeasi tema

- Statia de metrou „Opera Romana” a fost inaugurata joi, un eveniment ce se doreste a fi un preambul al Stagiunii Centenare „Opera 100” care va incepe la data de 1 octombrie, potrivit news.ro. Potrivit ministrului Culturii Bogdan Gheorghiu, Metrorex a raspuns cererii Ministerului Culturii de…

- Statia de metrou Eroilor 2 a fost redenumita, pana la sfarsitul acestui an, "Opera Romana", in cadrul unei ceremonii desfasurate joi, in prezenta ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, a managerului interimar al Operei Nationale Bucuresti, Daniel Jinga, si a directorului Metrorex, Stefan Paraschiv.…

- Opera Nationala Bucuresti implineste anul acesta 100 de ani, motiv pentru care Metrorex va redenumi statia de metrou "Eroilor 2" in "Opera Romana", cu titlu onorific, pana la sfarsitul anului.Initiativa a pornit din ideea ca Romania sa se alinieze marilor capitale europene unde statia de metrou poarta…

