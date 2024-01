Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana a fost inaugurat, la Moroeni, un teren de sport multifuncțional. Proiectul in valoare de 500 000 de lei a fost realizat printr-un parteneriat intre Primaria locala și Consiliul Județean Dambovița, acesta din urma contribuind cu 240 000 de lei prin Programul Județean de…

- De astazi, in comuna Moroeni, elevii și tinerii se bucura de un teren de sport multifuncțional, investiție realizata de Primaria Moroeni in parteneriat cu CJ Dambovița, prin Programul Județean de Dezvoltare Locala, cu o valoare de 500.000 de lei, din care Consiliul Județean Dambovița a asigurat …

- In curand, va fi data in folosința noua Școala Gimnaziala Malu cu Flori realizata cu finanțare prin POR, anunțul a fost facut chiar de edilul Ion Constantin. Sunt in desfașurare procedurile de obținere a tuturor autorizațiilor de funcționare. Este vorba despre un proiect de 5,45 milioane de lei,…

- Cadou al Consiliului Județean Dambovița pentru copiii din comuna Brezoaele, chiar de marea sarbatoare creștin-ortodoxa a Sfantului Ierarh Nicolae: un loc de joaca nou nouț, colorat și foarte bine dotat! Realizat prin Programul Județean de Dezvoltare Locala, investiția s-a ridicat la 490.000 de lei,…

- In ședința Consiliului Judetean Dambovița, s-a mai facut un pas important pentru construirea parcarii supraetajate din curtea Spitalului Județean de Urgența din Targoviște. A fost aprobata predarea catre Compania Naționala de Investiții a terenului pe care urmeaza a fi ridicata parcarea, in aceeași…

- Duminica seara, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni au surprins un barbat, de 33 de ani, din comuna Moroeni, pe DN 71, in comuna Moroeni, in timp transporta cu o autoutilitara 1500 kg de cetina de brad. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul nu deține documente…

- In județul Dambovița, vremea buna a permis sa se implementeze in ritm susținut mai multe investiții. In aceasta perioada, sa toarna primul strat de asfalt pe strazile din comuna Corbii Mari in cadrul unui proiect pe care administrația locala il implementeaza prin Programul Județean de Dezvoltare…

- Investiție dedicata tinerilor, inaugurata astazi in comuna Doicești! Este vorba despre un teren multisport a carui valoare totala se ridica la aproximativ 663.000 de lei, investiție susținuta de Consiliul Județean Dambovița cu 255.000 de lei. „Viața in comunele și satele dambovițene nu trebuie sa fie…