Stiri pe aceeasi tema

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 13982 de persoane (dintre care 13468 adulți și 514 copii). Pana duminica, 29 noiembrie, la nivelul județului au fost vindecate 7442 de persoane.

- Ministerul Sanatații anunța despre decesul altor 19 persoane din cauza Covid-19. Totodata, confirma decesul Alexandrei Craciun, in varsta de 67 ani, care activat in calitate de medic chirurg, la Spitalul Raional Soroca. Medica a fost transferata la data de 10 noiembrie, de la Spitalul Raional Soroca…

- Angajatii celui mai mare aeroport international din Shanghai, China, au fost supusi, luni, unei operatiuni de testare in masa, dupa ce in metropola au fost inregistrate cateva cazuri de COVID-19 care au legatura cu oameni care lucreaza in aeroport, informeaza AFP, citata de Agerpres.China a reusit sa…

- Focul a izbucnit sambata dimineata, in comuna vranceana Soveja, iar la interventia au participat nu mai putin de sase autospeciale de pompieri. Casa din lemn a ars in intregime iar pompierii lucreaza in prezent la lichidare.

- O petrecere din sectorul 6 al Capitalei la care participau Adrian Copilul Minune și Tanca Uraganul a fost „sparta” de polițiști. Oamenii legii au oprit in sectorul 3 și un botez cu zeci de persoane, dar și un alt chef cu 32 de participanți desfașurat intr-un pub din sectorul 5, noteaza Mediafax.Poliția…

- Coronavirus a luat viața a 19 persoane, anunța ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. Cea mai tanara victima este in varsta de 53 de ani din Balți, care a fost spitalizata pe 27 septembrie.

- Premierul francez Jean Castex a anuntat vineri introducerea de sanctiuni pentru difuzarea online a unor informatii personale ce ar putea "pune in pericol viata altor persoane", dupa asasinarea, in urma cu o saptamana, a unui profesor de istorie in regiunea pariziana, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata in India dupa ce un zid si o casa s-au prabusit in urma ploilor torentiale care au lovit sudul tarii, au informat joi oficiali locali, potrivit DPA. Noua persoane au murit in orasul Hyderabad dupa un zid s-a prabusit cazand peste mai multe case in timpul…