Mobilizare de forțe pentru căutarea unei persoane căzute în râul Bega Echipajele de urgența au fost mobilizate joi seara in zona de est a Timișoarei, unde un apel la 112 anunța ca o persoana a cazut in raul Bega, in zona pasarelei pietonale de pe strada Valișoara. „A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și la fața locului se intervine cu doua autospeciale echipate cu […] Articolul Mobilizare de forțe pentru cautarea unei persoane cazute in raul Bega a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

