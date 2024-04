Persoană posibilă căzută în Bega, cătată de salvatori Joi noapte, dupa ora 22, ISU Timis a fost anuntat prin numarul de urgenta 112 cu privire la o persoana posibil cazuta in canalul Bega, in Timișoara, in zona pasarelei pietonale de pe strada Valișoara. A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și la fața locului se intervine cu doua autospeciale echipate cu doua ... The post Persoana posibila cazuta in Bega, catata de salvatori appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, la ora 22:01, pompierii au fost alertați prin SNUAU 112 cu privire la o persoana posibil cazuta in canalul Bega, in Timișoara, in zona pasarelei pietonale de pe strada Valișoara. A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și la fața locului se intervine cu doua autospeciale echipate cu…

- Echipajele de urgența au fost mobilizate joi seara in zona de est a Timișoarei, unde un apel la 112 anunța ca o persoana a cazut in raul Bega, in zona pasarelei pietonale de pe strada Valișoara. „A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și la fața locului se intervine cu doua autospeciale…

- Joi, la ora 22:01, pompierii au fost alertați prin SNUAU 112 cu privire la o persoana posibil cazuta in canalul Bega, in Timișoara, in zona pasarelei pietonale de pe strada Valișoara. A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și la fața locului se intervine cu doua autospeciale echipate cu…

- Azi-noapte, ISU Timis a intervenit in Recas, pentru stingerea și lichidarea unui incendiu care se manifesta la o hala de depozitare. Au fost alertate de urgența Detașamentele 1 și 2 de Pompieri Timișoara și Detașamentul de Pompieri Lugoj, iar la fața locului s-a intervenit cu un efectiv de 25 pompieri,…

- Misiunea este in dinamica. Pompierii de la Detașamentele 1 si 2 de Pompieri Timișoara au reluat cautarile vineri dimineața, cu doua barci, un echipaj cu 2 scafandrii.Alerta s-a dat joi dupa-amiaza, dupa ce un trecator a gasit un carucior de piața e malul canalului. Pompierii cauta o persoana care ar…

- Mai multe barci și un echipaj cu doi scafandri participa joi seara la o acțiune de cautare-salvare a unei persoane din canalul Bega. ISU Timiș a fost sesizat joi seara, in jurul orei 20.45, cu privire la o persoana posibil cazuta in canalul Bega, in Timișoara, pe strada Tudor Vladimirescu.Au…

- Miercuri, in jurul orei 4.30, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana a fost vazuta in apele raului Bega, care solicita ajutor. Mai multe echipaje de poliție și pompieri s-au deplasat la fața locului și au inceput cautarile. In misiunea de cautare-salvare pe…

- Detașamentul de Pompieri Targu Mures intervin in aceste momente cu o autospeciala de stingere, in colaborare cu un echipaj medical din cadrul SAJ Mures, pe strada Regele Ferdinand din muncipiul Targu Mureș, pentru extragerea unei persoane din paraul Pocloș. Pompierii acționeaza in aceste momente pentru…