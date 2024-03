Accident la Huțani. O femeie de 70 de ani a murit iar o altă persoană a fost transportată la spital Accident la Huțani. O femeie de 70 de ani a murit iar o alta persoana a fost transportata la spital Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in localitatea Huțani. In eveniment a fost implicat un singur autoturism, in care se aflau doua persoane. La fața locului, a ajuns in cel mai scurt timp, un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Botoșani, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, […] Citește Accident la Huțani. O femeie de 70 de ani a murit iar o alta persoana a fost transportata la spital in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit astazi intr un bloc de pe Aleea Egretei din Constanta. Incendiul s a manifestat in intregul apartamentul 3 camere pe o suprafata de 80 mp.Din fericire salvatorii au intervenit la timp astfel ca nu au fost afectate si alte locuinte din apropiere. In imaginile surprinse…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe Calea Florești din Cluj-Napoca. „Echipajele operative au gasit la fața locului un autoturism avariat, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. O femeie de…

- Astazi, 03 februarie a.c., polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in orașul Brezoi, soldat cu ranirea unei persoane. Din verificarile efectuate, s-a stabilit faptul ca un barbat , in timp ce conducea un autoturism pe raza orașului Brezoi , din cauze care urmeaza…

- O femeie in varsta de 46 de ani a ajuns la spital intoxicata cu fum in urma unui incendiu izbucnit in locuința ei. Vecinii au observat flacarile și au ajutat-o sa iasa din casa, dupa care au sunat la 112 dupa ajutor.

- Un accident rutier a avut loc, vineri la orele amiezii, pe raza localitații Priboiu. O femeie a fost transportata la spital dupa coliziunea dintre trei mașini. Victima era pasager intr-una dintre autoturismele implicate in accident. Inițial, la fața locului, doua persoane au fost evaluate de catre echipajul…

- Incendiu violent in Giurgiu: O femeie transportata la spital cu arsuri dupa ce casa i-a luat focO femeie, in varsta de 44 de ani, din localitatea Teiusu, judetul Giurgiu, a fost transportata la spital, luni, cu arsuri la nivelul fetei si a membrelor superioare dupa ce la locuinta ei a izbucnit un…

- Pompierii din Deva au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru localizarea si stingerea unui incendiu care a izbucnit la o garsoniera. 13 persoane, intre care doi copii, au fost evacuate, iar o femeie a fost transportata la spital cu intoxicatie cu fum. ”Pompierii Detasamentului Deva au…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:00, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa... The post Incendiu din cauza unei țigari la o casa din Aradul Nou. O femeie de 72 ani a fost transportata la spital appeared first…