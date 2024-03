Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta mesajul proiectului „Reducerea vulnerabilitații la traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca a cetațenilor romani aflați in țara și in afara granițelor Romaniei”, a fost transmis de catre polițiștii de prevenire elevilor de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 34 753 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 18 056 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 20 666, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- In perioada ianuarie – martie 2024, la nivelul Poliției Romane prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, se deruleaza proiectul „Reducerea vulnerabilitații la traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca a cetațenilor romani aflați in țara și in afara granițelor Romaniei,…

- In perioada ianuarie – martie 2024, la nivelul Poliției Romane, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, se deruleaza proiectul Reducerea vulnerabilitații la traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca a cetațenilor romani aflați in țara și in afara granițelor Romaniei,…

- Polițiștii dambovițeni au desfașurat acțiuni de reducere a vulnerabilitații la traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca, in perioada ianuarie – martie 2024, la nivelul Poliției Romane prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, se deruleaza proiectul „Reducerea vulnerabilitații…

- Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane a ținut sa arate ca exista mai multe persoane in sclavie azi decat in orice alta perioada din istorie: „Traficul de persoane este sclavia erei moderne in care oamenii profita de pe urma controlului și exploatarii altora. Traficul de persoane inseamna…

- 89.015 din 12.01.2024 CAMPANIE DE PREVENIRE A TRAFICULUI DE PERSOANE ,,Reducerea vulnerabilitatii la traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca a cetatenilor romani aflati in tara si in afara granitelor Romaniei" Politia Romana prin Institutul de Cercetare si Prevenire a Crimanlitatii, este…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 60 394 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 30 568 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 34 874, iar traversarile cetațenilor…