- Rapid și-a prezentat astazi toate cele 4 transferuri ale iernii in cadrul unei conferințe de presa. In cadrul conferinței premergatoare derby-ului cu FCU Craiova, Rapid i-a prezentat in fața jurnaliștilor pe cei 4 jucatori transferați: Florent Hasani (26 de ani), Damjan Djokovic (33), Ermal Krasniqi…

- Fanii celor de la FCU Craiova nu vor mai putea sosi cu trenul la București pentru a-și susține favoriții la derby-ul cu Rapid de vineri seara. Rapid și FCU Craiova se infrunta in unul dintre derby-urile etapei #22 din Liga 1. Confurntarea dintre cele doua a capatat multa rivalitate in ultimii ani, iar…

- Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, a declarat ca giuleștenii vor incerca sa-l aduca pe Mircea Lucescu (78 de ani). Dan Șucu considera ca giuleștenii au mare nevoie de experiența cu care Mircea Lucescu ar putea ajuta clubul, indiferent de funcția in care s-ar alatura proiectului. Acesta a spus ca aducerea…

- Fostul internațional Basarab Panduru a criticat in termeni duri prestația Rapidului din meciul cu Voluntari, scor 1-2. Rapid e in criza, a ajuns la 5 meciuri consecutive fara victorie. „Giuleștenii” n-au mai caștigat de o luna, de la 2-1 cu FCSB. Arma secreta a echipei lui Bergodi, jocul prestat in…

- Fanii rapidiști n-au umplut stadionul la meciul cu FC Voluntari, din runda cu numarul 19 a Superligii, dar au creat probleme imediat dupa fluierul de start. Materialele pirotehnice aruncate pe gazon au intrerupt partida aproximativ doua minute. Frigul de afara și rezultatele sub așteptari din ultima…

- Dan Șucu, patronul Rapidului, i-a ironizat pe rivalii de la FCSB, dupa ultimele comentarii ale lui Gigi Becali, in care susținea ca Rapid are probleme in meciurile cu miza. Rapid a pierdut meciul de acasa cu U Cluj, scor 2-3. Giuleștenii au ratat ocazia de a se apropia la 4 puncte de liderul FCSB și…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a comentat infrangerea rivalei Rapid de acasa, cu U Cluj, scor 2-3. Giuleștenii au ratat ocazia de a se apropia la 4 puncte de liderul FCSB și ramane pe locul 3, cu doar un punct deasupra lui CSU Craiova. Rapid conducea cu scorul de 2-0 in minutul 24, dar U Cluj a reușit…

- Dan Șucu, patronul Rapidului, a ramas dezamagit de rezultatul echipei din meciul cu U Cluj, disputat in Giulești. Rapid a intrat in avantaj la cabine, scor 2-1, dar clujenii au reușit sa intoarca scorul și sa se impuna cu 3-2. Rapid conducea cu 2-0 in minutul 24 dupa reușitele lui Papeau și Ionița,…