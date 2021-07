Jandarmeria, Garda de Mediu si Agentia de Mediu Harghita au elaborat documentatia necesara emiterii acordului de extragere a ursului care a cauzat decesul unei persoane in varsta de 26 de ani pe raza judetului Harghita, a anuntat sambata ministrul Mediului, Barna Tanczos. Atacul ursului a avut loc vineri seara, in zona fondului forestier arondat judetelor Suceava – Harghita – Mures, pe raza judetului Harghita. “Noi victime ale ursilor au fost inregistrate in Romania dupa ce, noaptea trecuta, un urs a atacat trei persoane in zona montana a judetelor Suceava si Harghita. Un barbat de 26 de ani a…