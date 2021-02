A fost efectuat primul zbor din lume, cu pasageri, folosindu-se combustibil sintetic

Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava a companiei aeriene KLM alimentata cu combustibil sintetic a transportat in luna ianuarie pasageri din Amsterdam la Madrid, in primul zbor din lume operat cu kerosen sintetic, au anuntat luni Guvernul olandez si operatorul aerian, transmite Reuters.

- Olanda a schimbat condițiile de calatorie. Incepand de sambata, toți cetațenii care vor sa calatoreasca in aceasta țara sunt obligați sa se testeze pentru coronavirus inainte de imbarcarea in avion. Compania Tarom anunța ca toți pasagerii care calatoresc spre Amsterdam sunt nevoiți sa se testeze pentru…

- Air France KLM pregatește livrarea vaccinului anti-COVID-19 in toata lumea, prin hub-urile sale europene, Amsterdam - Schiphol și Paris - Charles de Gaulle. O aeronava poate transporta pana la un milion de doze de vaccin, potrivit Mediafax. Este mobilizare fara precedent pe aeroportul Charles…

- Compania Tarom a anunțat, miercuri, ca va suplimenta zborurile spre Madrid și AMsterdam, din cauza cererii crescute, anunța MEDIAFAX. „Ținand cont de cererea crescuta pentru acesta destinație, va anunțam faptul ca TAROM va opera o noua cursa pe relația București - Madrid - București in data…

- Compania Tarom a anunțat, miercuri, ca va suplimenta zborurile spre Madrid și Amsterdam, din cauza cererii crescute. „Ținand cont de cererea crescuta pentru acesta destinație, va anunțam faptul ca TAROM...

- Air France and KLM airlines will continue to operate flights from Bucharest to Paris and Amsterdam, and back, this winter, reads a press release of the Group formed by these two companies. Thus, Romanian passengers have at their disposal four weekly flights linking Bucharest to Paris and two daily…

- Air France KLM continua sa opereze zboruri de la Bucuresti catre Paris si Amsterdam, la prețuri pornind de la 130 euro, dus-intors Operatorii aerieni Air France si KLM vor continua sa opereze zboruri dinspre Bucuresti catre Paris si Amsterdam, si retur, se arata intr-un comunicat al grupului format…

- Blue Air low-cost airline will resume its international flights from Cluj Napoca on March 1, 2021 one month ahead of schedule, to meet growing demand for this destination. According to a Blue Air press statement, from March 1, 2021, Blue Air will introduce 13 new routes that will connect Cluj-Napoca…