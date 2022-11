Stiri pe aceeasi tema

- Primele concluzii in cazul medicului Solovastru de la Spitalul „Sf. Spiridon": „sectia respectiva a inregistrat cheltuieli mai mari decat venituri". Anchetele in cazul medicului iesean Laura Gheuca-Solovastru, care si-a tinut internat tatal aproape non-stop in spital in ultimii ani, continua in aceasta…

- Managerul Spitalului "Sf. Spiridon", prof. univ. dr. Daniel Vasile Timofte, a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca s-a decis incetarea exercitarii atributiilor si responsabilitatilor functiei de medic sef al Sectiei Clinice Dermatovenerologie de catre prof. univ. dr. Laura Gheuca Solovastru, potrivit…

- Sefa Clinicii de Dermatovenerologie din cadrul Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iasi, dr. Laura Gheuca Solovastru, a fost demisa din functie dupa ce s-a constatat ca si-a internat parintii in sectia in care lucra 1.229 de zile, cumulat, pe parcursul a sase ani, informeaza Agerpres. Managerul Spitalului…

- „Internari de 1.229 de zile in ultimii șase ani”, arata raportul Spitalului de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași in cazul dr. Laura Gheuca-Solovastru, care a profitat de funcție pentru a-și ține tatal și mama internați pentru aproape 3 ani și jumatate. La finalul anchetei, conducerea a decis sa demita…

- Conducerea Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi a finalizat ancheta in ceea ce o priveste pe dr. Laura Gheuca-Solovastru, sefa Sectiei de Dermato-Venerologie de la unitatea medicala, care si-a tinut internat tatal aproape non-stop in spital in ultimii ani. Conform datelor furnizate de spital, Nicolae…

- Laura Gheuca-Solovastru, șeful Secției de Dermato-Venerologie de la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași, iși ține tatal de trei ani de zile internat aproape in permanența intr-o rezerva din secția pe care o conduce, arata o investigație realizata de Ziarul de Iași . Barbatul primea ingrijiri…

- Investigatia „Ziarului de Iasi" in situatia de la Sectia de Dermato-Venerologie de la Spitalul „Sf. Spiridon" a agitat apele in randul conducerii sectiei. Mai multe surse din unitatea medicala spun ca sefa unitatii, prof.dr. Laura Gheuca-Solovastru, se foloseste de angajatii si de resursele spitalului…

- Un caz pe cat de revoltator pe atat de socant, descoperit de „Ziarul de Iasi" in cel mai mare spital din Moldova. Mai multe surse din Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi descriu o situatie greu de imaginat: un medic se foloseste de angajatii si de resursele unitatii medicale pentru a oferi, in ultimii…